На Карла Маркса сбили шестилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-07T15:22:03+03:00

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В среду, 6 ноября, в Кирове сбили шестилетнюю девочку. ДТП произошло в 17.20 на улице Карла Маркса. Ребенок в этот момент переходил дорогу на зеленый свет. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области.

В это же время на перекрестке поворачивал направо 39-летний водитель «Шевроле Ланос». Мужчина не убедился, что на пешеходном переходе никого нет и сбил девочку. В итоге, ребенок получил травмы. Госпитализация малышке не понадобилась.

В этот же день в ДТП пострадала еще одна кировчанка. Авария случилась на улице Кольцова. В неположенном месте дорогу переходила 64-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU