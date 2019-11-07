На Карла Маркса сбили шестилетнюю девочку
В среду, 6 ноября, в Кирове сбили шестилетнюю девочку. ДТП произошло в 17.20 на улице Карла Маркса. Ребенок в этот момент переходил дорогу на зеленый свет. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области.
В это же время на перекрестке поворачивал направо 39-летний водитель «Шевроле Ланос». Мужчина не убедился, что на пешеходном переходе никого нет и сбил девочку. В итоге, ребенок получил травмы. Госпитализация малышке не понадобилась.
В этот же день в ДТП пострадала еще одна кировчанка. Авария случилась на улице Кольцова. В неположенном месте дорогу переходила 64-летняя женщина. Ее доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU