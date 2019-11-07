«Накинули ремень на шею водителю»: полицейские задержали мужчин, напавших на таксиста

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-07T15:16:02+03:00

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В понедельник, 4 ноября, 33-летний водитель такси в Сосновке увидел голосующих на обочине молодых людей. Мужчина решил подвезти незнакомцев и отправился по указанному ими адресу. Во время поездки молодые люди напали на водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Так, один из пассажиров накинул на шею водителю ремень. Однако ему удалось вырваться. Мужчина резко затормозил, захват ослабился и он смог выскочить из машины. Когда таксист спустя какое-то время вернулся к автомобилю, он обнаружил, что у него исчезли деньги и сотовый.

Полицейские задержали подозреваемых в нападении. Ими оказались жители Сосновки 21 и 19 лет. Один из молодых людей уже был судим. У подозреваемых изъяли часть похищенных денег. Теперь в отношении «пассажиров» возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU