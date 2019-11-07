2019-11-07T14:13:53+03:00
Общество

С 1 января в Кирове начнет действовать единый городской тариф на проезд

Стоимость проезда от пригорода будет такой же, как в Кирове
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Елена Ковалева пообещала избирателям микрорайона Победилово, что с 1 января начнет действовать городской тариф на проезд в общественном транспорте. Фото: duma.mo-kirov.ruЕлена Ковалева пообещала избирателям микрорайона Победилово, что с 1 января начнет действовать городской тариф на проезд в общественном транспорте. Фото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

Глава города Елена Ковалева на личном приеме граждан пообещала жителям микрорайона Победилово, что с 1 января 2020 года для всех кировчан, живущих в пригородных микрорайонах, будет действовать единый городской тариф. С просьбой об изменении пригородного тарифа на городской жители микрорайона не раз обращались к городским властям.

Это не единственный вопрос, который затрагивался на личной встрече избирателей с главой города. Предметом разговора стала передача Кировской организации ВОС на безвозмездной основе здания на улице Некрасова.

В этом помещении планируется открыть реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Площадь помещения – 260 квадратных метров, и оно требует капитального ремонта.

Председателя организации ознакомили с порядком предоставления помещений в безвозмездное пользование.

Также жители микрорайона Победилово задали вопрос о том, каким образом можно переехать в центр города. Речь идет о переезде из Дома ветеранов поселка Победилово в Дом ветеранов в Кирове. Елена Васильевна отметила, что согласно Положению о специализированном жилищном фонде, переезд в другой Дом ветеранов возможен по истечению минимум пяти лет проживания. В этом случае необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию города в сентябре 2020 года, когда и подойдет срок.

ВАЖНО

Также поступили вопросы об установке уличного освещения в деревне Шкляевская, ремонте грунтовой дороги от Старомосковского тракта до деревни Большие Кушовы, а также въездов во дворы нескольких домов по улицам Некрасова и Ивана Попова. На все обращения были даны исчерпывающие ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировские бизнесмены могут поселить колл-центр в смартфон
На Карла Маркса сбили шестилетнюю девочку
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT? - только в Wink на UFC ТВ
«Накинули ремень на шею водителю»: полицейские задержали мужчин, напавших на таксиста
Кировэнерго ведет работы по восстановлению нормальных схем электроснабжения в Подосиновском, Опаринском и Лузском районах
Сеть центров «Мои Документы» Кировской области - одна из лучших в России
Кировэнерго: работы в северных районах Кировской области будут идти до полного восстановления энергоснабжения потребителей
В Пижанском районе жителям продавали некачественные чебуреки
Завод «Лепсе» принял поздравления с 78-летием
«Ростелеком»: наблюдать за «Киров Урбан Форумом» смогли пользователи со всего мира
Ожидается сильный гололед: через Киров пройдет ледяной дождь
В Кировской области открылось 46 пунктов обогрева для бездомных
Сотрудник кировского МЧС покорил небоскреб северной столицы с одним из лучших результатов
Улицы в Дороничах отремонтируют и сделают светлее
В Нововятске «Скания» насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
Матч «Родины» со «Строителем» отменили из-за погоды
Кировэнерго направил в пострадавшие от непогоды северные районы Кировской области «бригады взаимопомощи»
В Слободском районе сирота 10 лет добивалась предоставления жилья
Утопил улику в Хлыновке: кировчанин украл платежный терминал из магазина
«УРАЛХИМ» продолжает реализацию программы «Безопасный город» в Кирово-Чепецке
12-летнему кировчанину с острой сердечной недостаточностью спасли жизнь при помощи искусственного кровообращения
Трое рыбаков в Кировской области провалились под лед
Кировэнерго переведен на особый режим работы
В Кирове управляющую компанию оштрафуют за падение ледяной глыбы на мужчину
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
В Кирове поймали 20-летнего наркокурьера
Кировэнерго продолжает работы по восстановлению электроснабжения в Подосиновском, Опаринском и Лузском районах
Кировская область вошла в ТОП-15 регионов с самым недоступным дизтопливом