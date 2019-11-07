С 1 января в Кирове начнет действовать единый городской тариф на проезд

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-07T14:13:53+03:00

Елена Ковалева пообещала избирателям микрорайона Победилово, что с 1 января начнет действовать городской тариф на проезд в общественном транспорте. Фото: duma.mo-kirov.ru

Стоимость проезда от пригорода будет такой же, как в Кирове

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Глава города Елена Ковалева на личном приеме граждан пообещала жителям микрорайона Победилово, что с 1 января 2020 года для всех кировчан, живущих в пригородных микрорайонах, будет действовать единый городской тариф. С просьбой об изменении пригородного тарифа на городской жители микрорайона не раз обращались к городским властям.

Это не единственный вопрос, который затрагивался на личной встрече избирателей с главой города. Предметом разговора стала передача Кировской организации ВОС на безвозмездной основе здания на улице Некрасова.

В этом помещении планируется открыть реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Площадь помещения – 260 квадратных метров, и оно требует капитального ремонта.

Председателя организации ознакомили с порядком предоставления помещений в безвозмездное пользование.

Также жители микрорайона Победилово задали вопрос о том, каким образом можно переехать в центр города. Речь идет о переезде из Дома ветеранов поселка Победилово в Дом ветеранов в Кирове. Елена Васильевна отметила, что согласно Положению о специализированном жилищном фонде, переезд в другой Дом ветеранов возможен по истечению минимум пяти лет проживания. В этом случае необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию города в сентябре 2020 года, когда и подойдет срок.

ВАЖНО

Также поступили вопросы об установке уличного освещения в деревне Шкляевская, ремонте грунтовой дороги от Старомосковского тракта до деревни Большие Кушовы, а также въездов во дворы нескольких домов по улицам Некрасова и Ивана Попова. На все обращения были даны исчерпывающие ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU