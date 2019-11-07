2019-11-07T14:03:13+03:00
Общество

Сеть центров «Мои Документы» Кировской области - одна из лучших в России

Сегодня в регионе работают 47 центров госуслуг
Мария ПЕТРОВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Кировская область оказалась в числе регионов с высоким уровнем эффективности организации деятельности МФЦ. Результаты исследования озвучили на конференции «Реформа государственного управления: новое качество государственного контроля». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во время мониторинга учитывались результаты работы за третий квартал текущего года в 2019 году. Оценивали соответствие единому фирменному стилю, уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, доступ граждан к получению услуг по принципу «одного окна».

- В числе важных наработок региональной сети МФЦ - система автоматизированного заполнения документов через сканирование банковской карты, - отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу информационных технологий и связи. - Новый сервис значительно сокращает время предоставления услуг. Специальное устройство считывает сведения с обычной банковской карты, персональные данные автоматически вносятся в заявление, исключая возможность ошибки, в течение 5-10 секунд. Уже сегодня механизм взаимодействия информационных систем банка и МФЦ используется для реализации нового сервиса - «Умный проезд», а в будущем он станет основой для разработки других «умных» услуг.

Сервис «Умный проезд» в дальнейшем позволит определять средства, которые требуется списать у пассажира за проезд с учетом льгот. Это будет возможно за счет идентификации гражданина в государственных информационных системах.

Важной услугой, которую внедрили в нашем регионе в центрах «Мои Документы», является и прием документов на зачисление в учреждения среднего профессионального образования.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в регионе работают 47 центров госуслуг и 101 территориально-обособленное структурное подразделение. В центрах работают более 700 сотрудников. Записаться на прием в «Мои Документы» можно по телефону: 8(800)707-43-43 (звонок бесплатный), а также на сайте моидокументы43.рф в разделе «Запись на прием».

ИСТОЧНИК KP.RU

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