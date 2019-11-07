2019-11-07T13:23:59+03:00
Общество

В Пижанском районе жителям продавали некачественные чебуреки

Срок годности продукции выяснить не удалось
Анна КРЮКОВА
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Когда изготовили чебуреки, неизвестноКогда изготовили чебуреки, неизвестноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проверили магазины и кафе в Пижанском районе. Специалисты обнаружили многочисленные нарушения. Так, в кафе хранились замороженные чебуреки с мясом без информации о том, когда продукцию изготовили. Из-за этого отследить срок годности продукции было нельзя.

Кроме того, в производственном помещении, где работники разделывают свинину, мясо птицы и занимаются изготовлением мясных полуфабрикатов, под отходы используется всего одна емкость. Она не была промаркирована, отходы на категории не подразделялись. Это также является нарушением.

В итоге собственника кафе привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в 10 тысяч рублей. Опасную продукцию изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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