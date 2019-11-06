2019-11-06T15:39:47+03:00
Общество

Улицы в Дороничах отремонтируют и сделают светлее

Глава города Кирова выехала в поселок после обращения местной жительницы
Николай Хмелев
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Фото: Кировская городская ДумаФото: Кировская городская Дума
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Подрядчик должен был отремонтировать улицу Яблоневую с использованием асфальтогранулята осенью этого года. Однако он только засыпал дорогу щебенкой. Местная жительница обратилась к главе города Кирова Елене Ковалевой с жалобой.

Как выяснилось, работы не завершили из-за срыва подрядчиком контракта. Елена Ковалева отметила, что ремонт необходимо закончить как можно скорее.

Кроме того, кировчане пожаловались на отсутствие освещения на улицах. Любой выход на улицу в темное время суток становится для них настоящим испытанием. В ответственной организации заявили, что монтажные работы по установке наружного освещения на улице Яблоневой завершатся к 1 декабря.

Во время рабочей поездки глава города также обсудила с жителями перспективы ремонта на улице Октябрьской до улицы Мокрая Слободка, а также проулка к улицам Матросская и Привольная. Елена Ковалева отметила, что работы можно будет провести в 2020 году за счет средств, выделяемых на исполнение наказов избирателей депутатами городской Думы. В ближайшее время будет подготовлена смета. Также глава города дала рекомендацию включить в перечень грунтовых дорог, подлежащих ремонту в 2020 году, улицу Туманную, на которой проживают в основном многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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