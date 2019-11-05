2019-11-05T18:10:27+03:00
Происшествия

В Кирове поймали 20-летнего наркокурьера

Тайники с амфетамином он «разбрасывал» по всему городу
Олег ЛЯЛИН
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Наркотики он раскидывал по всему городу, после чего отправлял все данные куратору.Наркотики он раскидывал по всему городу, после чего отправлял все данные куратору.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кирове задержали 20-летнего молодого человека, который распространял наркотики. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. Парень является уроженцем Архангельской области, приехал в Киров полтора месяца назад. Тогда он и стал заниматься распространением наркотиков. Молодой человек должен был доставлять из крупной партии разовое количество дозы по разным точкам. За это курьер и получал деньги.

В телефоне задержанного полицейские нашли фотографии мест, где были спрятаны «закладки». К фотографиям прилагались координаты, по которым клиенты и должны были находить «пакетики с белым порошком». Во время осмотра тайников полицейские действительно нашли мешочки с запрещенным веществом. Экспертиза установила, что в свертке находился наркотик «амфетамин».

Сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков. Расследование продолжается, сотрудники УМВД устанавливают всех причастных к распространению наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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