Стало известно, почему Путин уволил главу кировского МЧС

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-05T12:13:28+03:00

Генерал-майора освободят от должности в связи с выходом на пенсию. Фото: kirovreg.ru

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Глава государства принял решение уволить руководителя ГУ МЧС России по Кировской области Михаила Лихачева. Информация об этом появилась в понедельник, 4 ноября, на официальном сайте министерства.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе кировского МЧС, генерал-майора освободят от должности из-за «предстоящего увольнения со службы по достижению предельного возраста».

Напомним, что Михаил Владимирович начал работать в структуре МЧС с начала 1980 годов. В 2009 году он стал первым заместителем начальника ГУ МЧС по Саратовской области. В 2011 году его назначили временно исполняющим обязанности главы ведомства. Пост начальника ГУ МЧС России по Кировской области он занял в октябре 2013 года.

За время своей службы Михаил Лихачев получил 15 ведомственных наград. Среди них медали «За безупречную службу», «За отвагу на пожаре» (2005 год), «За отличие в службе» и «За отличие в ликвидации последствий ЧС» (2010 год) и нагрудные знаки «Лучший работник пожарной охраны» и «Участнику ликвидации последствий ЧС» (2008 год).

ИСТОЧНИК KP.RU