В Кировской области пройдет публичное обсуждение бюджета на 2020-2022 годы

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-05T12:25:39+03:00

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Во вторник, 12 ноября, в 10.00 часов начнутся публичные слушания по проекту закона Кировской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Обсуждение пройдет в здании регионального правительства по адресу: улица Карла Либкнехта, 69 (здание № 1), в зале заседаний.

Жители региона смогут направить свои замечания и предложения по законопроекту до пятницы, 8 ноября. Их будут принимать в министерстве финансов Кировской области по адресу: улица Карла Либкнехта, 69 (здание № 2 регионального правительства), кабинет 339. Также предложения или замечания можно направить по телефону (8332) 20-84-20. По этому же номеру можно подать заявку на участие в публичных слушаниях. Кроме того, направить предложения можно через сайт министерства финансов Кировской области.

Там же можно ознакомиться с самим проектом закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также с документами к законопроекту.

В нем указано, что объем доходов региона в 2020 году составит более 58,7 миллиарда рублей, а расходов - 58,1 миллиарда. Через год эти показатели изменятся. Планируется, что доход составит порядка 61,4 миллиарда рублей, расход - 59,8 миллиарда. При этом профицит (превышение дохода над расходами) увеличится с 581 миллиона до 1,5 миллиарда рублей. При этом в законопроекте указываются источники, приносящие региону средства, а также статьи расхода.

В качестве докладчиков на публичных слушаниях выступят министр финансов Кировской области Лариса Маковеева, а также заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев.

Напомним, на реализацию национальных проектов в 2020 году в регионе планируется выделить порядка 8,6 миллиарда рублей. Как отметил председатель правительства Кировской области Александр Чурин, бюджет должен решать две основные задачи: выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также создание условий для стабильного экономического роста.

ИСТОЧНИК KP.RU