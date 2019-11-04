2019-11-04T12:23:10+03:00
Происшествия

В Кировской области за выходные произошло два ДТП с участием скорой

Минздрав и ГИБДД напоминают водителям о необходимости пропускать кареты неотложки
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Обе аварии произошли, когда машины ехали со включенными спецсигналамиОбе аварии произошли, когда машины ехали со включенными спецсигналамиФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

«Ноябрьские» выходные оказались «богаты» на аварии на дорогах. И причины – не только погодные условия, но еще и невнимательность водителей. Только за 2 ноября в ДТП пострадали две кареты скорой.

- В обоих случаях автомобили станции скорой медицинской помощи двигались с включенной световой и звуковой сигнализацией, - сообщается на официальной странице в соцсетях регионального минздрава. - В первой аварии в момент столкновения в автомобиле находился пациент – мальчик шести лет. Во второй – только экипаж скорой помощи. Автомобиль ехал на вызов к пациенту. В результате столкновения травмы получили фельдшер и медбрат.

Стоит напомнить кировским водителям, что автомобили со спецсигналами на дороге по правилам дорожного движения, нужно пропускать. А уж тем более, если это машина скорой помощи: от скорости ее прибытия зачастую зависит здоровье, а то и жизнь пациента, с которым она едет, или к которому она едет.

СКАЗАНО

«Если вы видите скорую, помните, там может быть кто-то из ваших близких и родных или медицинский экипаж только еще спешит к пациенту. Аварий из-за того, что участники дорожного движения не пропускают машины скорой помощи, к сожалению, достаточно много. Только сегодня произошло два столкновения. Их можно было бы предотвратить, если бы водители уступали дорогу скорой, что предписано и правилами дорожного движения».

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День народного единства на главной площади города собрались 2,5 тысячи кировчан
Сегодня в Герценке проходит танцевальный вечер в стиле XIX века
7 ноября в Кирове перекроют дороги
Метеопредупреждение от МЧС: 4 ноября в Кирове ожидается мокрый снег и сильный ветер
В Кирово-Чепецке рабочий упал с крыши дома
«Сколько же радости приносит общение со зрителями»: певица Валерия поделилась впечатлениями от выступления в Кирове
Переживший две аварии 6-летний мальчик находится в больнице в удовлетворительном состоянии
В Кирове депутат, севший пьяным за руль, пройдет суд
В Кирове в ДТП скорой и «ГАЗели» пострадали два медика
Глава Кирова проверила работу спортшколы «Союз»
Кировчане увидят «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой
Государство выделит на организацию IV Международного фестиваля шляп в Вятских Полянах 400 тысяч рублей
МЧС: 2-3 ноября в Кирове ожидаются снегопады и гололед
В Кировских детсадах проверят системы безопасности после трагедии в Нарьян-Маре
В Кирове во второй раз проходит урбанистический форум
Как университет меняет город
Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приведены в повышенную готовность для работы в праздничные и выходные дни
В Кирове за сутки выпало 22 сантиметра снега
В Кировской области установят бюсты героев-десантников шестой роты
Гендиректору кировского Фонда капремонта объявили предостережение за срыв планов
Кировчанин разбил боковое стекло «Кадиллака» и украл из него деньги
В Кирове уничтожили тонну нектаринов, зараженных трипсом
В Кирове мужчина упал под троллейбус на остановке
У водителей просят помощи: в Кировской области пропала 83-летняя пенсионерка