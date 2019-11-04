В Кировской области за выходные произошло два ДТП с участием скорой

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-04T12:23:10+03:00

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«Ноябрьские» выходные оказались «богаты» на аварии на дорогах. И причины – не только погодные условия, но еще и невнимательность водителей. Только за 2 ноября в ДТП пострадали две кареты скорой.

- В обоих случаях автомобили станции скорой медицинской помощи двигались с включенной световой и звуковой сигнализацией, - сообщается на официальной странице в соцсетях регионального минздрава. - В первой аварии в момент столкновения в автомобиле находился пациент – мальчик шести лет. Во второй – только экипаж скорой помощи. Автомобиль ехал на вызов к пациенту. В результате столкновения травмы получили фельдшер и медбрат.

Стоит напомнить кировским водителям, что автомобили со спецсигналами на дороге по правилам дорожного движения, нужно пропускать. А уж тем более, если это машина скорой помощи: от скорости ее прибытия зачастую зависит здоровье, а то и жизнь пациента, с которым она едет, или к которому она едет.

СКАЗАНО

«Если вы видите скорую, помните, там может быть кто-то из ваших близких и родных или медицинский экипаж только еще спешит к пациенту. Аварий из-за того, что участники дорожного движения не пропускают машины скорой помощи, к сожалению, достаточно много. Только сегодня произошло два столкновения. Их можно было бы предотвратить, если бы водители уступали дорогу скорой, что предписано и правилами дорожного движения».

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

ИСТОЧНИК KP.RU