В Кирово-Чепецке рабочий упал с крыши дома
В пятницу, 1 ноября, видеорегистратор на автомобиле одного чепчанина заснял падение человека со здания. Житель Кирово-Чепецка рассказал об этом в социальных сетях.
Как отметил мужчина, рабочий убирал сосульки с двухэтажного дома. Работал он без страховочного троса. В один момент он поскользнулся и скатился по крыше вниз. К счастью, высота здания не большая, а падение смягчил снег, лежащий на земле. Рабочий остался жив.
В комментариях под записью пользователи ругают начальство, которое не обеспечило работника инвентарем, а самого мужчину - за то что взялся за такой труд.
ИСТОЧНИК KP.RU