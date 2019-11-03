2019-11-03T20:30:21+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке рабочий упал с крыши дома

Он убирал сосульки с двухэтажке
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина поскользнулся и упал. Фото: vk.com/zlo_chepetskМужчина поскользнулся и упал. Фото: vk.com/zlo_chepetsk
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В пятницу, 1 ноября, видеорегистратор на автомобиле одного чепчанина заснял падение человека со здания. Житель Кирово-Чепецка рассказал об этом в социальных сетях.

Как отметил мужчина, рабочий убирал сосульки с двухэтажного дома. Работал он без страховочного троса. В один момент он поскользнулся и скатился по крыше вниз. К счастью, высота здания не большая, а падение смягчил снег, лежащий на земле. Рабочий остался жив.

В комментариях под записью пользователи ругают начальство, которое не обеспечило работника инвентарем, а самого мужчину - за то что взялся за такой труд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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