2019-11-01T16:49:58+03:00
Общество

МЧС: 2-3 ноября в Кирове ожидаются снегопады и гололед

Такая погода может привести к росту аварий на дорогах
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчан попросили быть осторожнее на дорогахКировчан попросили быть осторожнее на дорогахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Суббота и воскресенье продолжат заваливать город снегом. Правда, как предупреждают в ГУ МЧС по Кировской области, снегопады местами будут мокрыми. Это приведет к образованию гололедицы. В ведомстве попросили кировчан быть осторожнее: такие погодные условия могут стать причиной участившихся ДТП и росту травматизма.

В субботу, 2 ноября, температура воздуха утром составит -5...-1 градус, а во второй половине дня - -2...-4. Небо будет пасмурным, однако в полдень ожидается небольшое прояснение. За сутки выпадет порядка 3 миллиметров осадков.

В воскресенье, 3 ноября, ранним утром холода будут значительно сильнее - до -10 градусов. К обеду потеплеет до -3, а к вечеру до нуля. По информации Гисметео, несмотря на переменную облачность осадков стоит ожидать только ближе к ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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