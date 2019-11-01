Гендиректору кировского Фонда капремонта объявили предостережение за срыв планов
Региональная прокуратура провела масштабную проверку НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области». В пятницу, 1 ноября, гендиректору организации Михаилу Кузьминых объявили предостережение о недопустимости нарушения закона.
По краткосрочным планам на 2019 год капитальный ремонт должен был пройти в 805 многоквартирных домах (МКД). При это на 25 октября работы не завершены в 522 зданиях, а в 80 их вообще не начинали. В последнем случае произойдет расторжение договора с подрядчиками и проведение повторного аукциона. Как отмечают в прокуратуре Кировской области, это не приведет к позитивным сдвигам - до конца года ремонта не будет.
Кроме того, во время проверок выяснилось, что в 90 домах работы приостановлены. Еще в 290 МКД срок выполнения ремонта должен закончиться в ноябре - декабре. Однако, прокуроры отмечают, что работа идет пассивно или вовсе стоит.
- Наличие указанных фактов свидетельствует об отсутствии необходимого контроля за реализацией краткосрочного плана капитального ремонта на 2019 год, должной координации деятельности на данном направлении со стороны регионального оператора, - отмечают в ведомстве.
В результате областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» может оказаться под срывом.
ИСТОЧНИК KP.RU