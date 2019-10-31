260 жителей Кировской области в этом году перевезли вертолеты санавиации

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-31T17:23:48+03:00

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В нынешнем году санавиация в буквальном смысле спасла жизни 260 кировчанам. Вылеты совершались в Лузский, Подосиновский, Вятскополянский, Котельничский, Опаринский, Уржумский и другие районы. Пациентов увозили в больницы областного центра, чтобы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь. Среди спасенных – 53 ребенка.

Наибольшее число вылетов совершено к пациентам с инфарктами и инсультами, травмами, а также с патологиями дыхательной системы.

ВАЖНО

Транспорт санитарной авиации привлекается для эвакуации пациентов при серьезных дорожно-транспортных происшествиях. Так, в Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии на борту медицинского вертолета были доставлены двое пострадавших при аварии у деревни Перевоз в Нолинском районе, произошедшей 26 октября. Еще двое пациентов, получивших травмы в этом ДТП, были доставлены в областное медучреждение реанимационными машинами.

Развитие санавиации – одно из важных направлений федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в Кировской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его целью является обеспечение качественной, своевременной и равнодоступной медицинской помощи всем жителям региона.

– Теперь, когда есть санавиация, нет необходимости везти пациента долгие часы на автомобиле. Вертолет доставляет больного к лучшим врачам области в несколько раз быстрее, – подчеркнул глава региона Игорь Васильев.

На сегодняшний день посадочные площадки для вертолетов санитарной авиации организованы во всех районах Кировской области в непосредственной близости от центральных районных больниц. Еще четыре вертолетные площадки работают на территории специализированных медучреждений в Кирове. Весной этого года в паводковый период для спасения жизней пациентов авиамедицинские бригады трижды приземлялись в непосредственной близости от домов пациентов.

СКАЗАНО

«Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации создана в регионе и хорошо себя зарекомендовала. Главные ее преимущества – это единство управления, скоординированность работы и четкость принятия решений. На вызов направляется ближайшая бригада. Отработана четкая маршрутизация пациентов. По медицинским показаниям пациенты из отдаленных районов доставляются в кратчайшие сроки в специализированные клиники Кирова наземным транспортом или вертолетом санавиации. Все это позволяет оперативно оказывать квалифицированную помощь жителями региона вне зависимости от их удаленности от областного центра, в том числе и в случаях дорожно-транспортных происшествий».

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Головным учреждением Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации является Станция скорой медицинской помощи города Кирова. В ее структуру входят подразделения в районах области, межрайонных центрах, городе Кирове, служба медицины катастроф, санитарная авиация. В учреждении организована круглосуточная работа диспетчерского поста. Для оказания экстренной консультативной скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации организовано круглосуточное дежурство авиамедицинской бригады (врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой помощи) и врачей-консультантов (дежурство на дому) по 16-ти специальностям.

ИСТОЧНИК KP.RU