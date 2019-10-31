2019-10-31T16:52:14+03:00
Недвижимость

В Кирове УК «АКОР» лишили лицензии

Приказ подписали в Госжилинспекции
Алена ЗАЙЦЕВА
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Напоследок компания разослала квитанции с несуществующими задолженностямиНапоследок компания разослала квитанции с несуществующими задолженностямиФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Госжилинспеция Кировской области подписала приказ 29 октября нынешнего года о прекращении лицензии, выданной ООО «АКОР». Сообщение появилось на официальном сайте ГЖИ.

- Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении данной организации, 1.11.2019 будут исключены из реестра лицензий Кировской области, - сообщают в ведомстве.

Напомним, что в ведении управляющей компании находится почти 600 домов. Собственникам предлагают провести собрание и решить, кто будет управлять домом.

Кстати, во время подключения домов к теплу в этом году именно «АКОР» получила больше всего нареканий от городских властей.

По данным энергетиков. Компания за несколько лет существования несколько раз меняла названия, руководителей и учредителей. И, зачастую, предыдущая компания не брала на себя обязательства платить долги обанкротившейся.

Начинала компания как УК «Октябрьского района» в 2011 году.

Кстати, на минувшей неделе компания разослала многим бывшим свои жильцам претензионные письма о наличии задолженности без указания периода, за который возникла задолженность. Причем, суммы в квитанциях приличные. Но если объяснений в квитанции нет, т о вот куар-код для оплаты работает исправно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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