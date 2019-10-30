На территории детсада № 201 ищут подземные пустоты

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-30T15:47:30+03:00

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Во вторник, 29 октября, на территории детского сада № 201 подрядчики провели георадиолокационное исследование. Напомним, что в этом дошкольном учреждении весной 2018 года провалился под землю двухлетний ребенок. Прокуратурой была организована проверка.

Впоследствии выяснилось, что на территории садика ранее располагались жилые дома с кладовками, на месте которых и образовались пустоты. Под слоем грунта рабочие обнаружили остатки стройматериалов - битого кирпича, шифера, полиэтилена и рубероида, а также корневой системы деревьев. Весь обнаруженный мусор они ликвидировали, пустоты засыпали песком и гравием, затем плотно утрамбовали грунт. Для полной уверенности в том, что подземных пустот нет и подобных инцидентов больше не произойдет, было организовано георадиолокационное исследование. Его результаты предоставят в течение 30 дней.

ЧП в детском саду произошло в апреле прошлого года: двухлетний ребенок буквально ушел под землю, провалившись в яму с грунтовыми водами. К счастью, воспитательница оказалась рядом и работники садика позвонили в Росгвардию, сотрудники которой оперативно прибыли на помощь и вытащили наглотавшегося воды ребенка из ямы. Малыш почти не пострадал благодаря быстрой и своевременной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU