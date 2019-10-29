«Цифровизация привела к экономии»: губернатор Кировской области рассказал об участии в нацпроектах

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-29T18:09:53+03:00

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Учреждения здравоохранения региона за три года полностью перевели «в цифру». Так, в поликлиниках ввели электронную систему регулирования очереди. Что позволяет распределять поток пациентов в автоматическом режиме. Это привело к сокращению времени ожидания. Цифровизация прошла благодаря проекту «Бережливая поликлиника».

- Она привела к экономии в 30%, средства от которой мы смогли направить на ремонт больниц и поликлиник, - рассказал губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Мы первыми вошли в программу «Бережливых поликлиник», и сейчас практически все больницы в областном центре и центральные районные больницы отремонтированы по самым современным стандартам здравоохранения.

Глава региона также добавил, что Кировская область участвует во многих национальных проектах, которые предусматривают государственную поддержку при реализации проектов. За счет этого в регионе повысился уровень оказания услуг в социальной сфере, а также улучшился инвестиционный климат.

Кроме того, участие в нацпроектах позволяет развивать сельское хозяйство и промышленность. В 2019 году правительство Кировской области выпустило постановление о создании научно-образовательного центра «Биополис». Его планируют вывести на мировой уровень. Центр будет заниматься разработкой биотехнологий по производству вакцин. В реализации этого проекта примут участие ведущие научно-исследовательские центры России: Курчатовский институт, Научный центр исследований имени М.П. Чумакова РАН и Российских фундаментальных исследований. Губернатор отметил, что на территории области уже действует одно предприятие, которое добилось высоких результатов в сфере биотехнологий. Одним из достижений «Нанолека» являются детские пятикомпонентные вакцины.

- У нас огромные запасы леса, и по лесным запасам мы входим первую пятерку регионов. Кроме того, Кировская область входит в пятерку лидеров по производству молока, - добавил Васильев. - Мы поставили перед собой задачу – выйти на миллион тонн молока в год. Это очень серьезная цифра. А по производительности на единицу крупного рогатого скота мы вторые в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU