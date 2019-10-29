Большую горку на Театральной площади соорудят в форме терема
Главную горку на Театральной площади планируют построить в форме терема. Распишут конструкцию узорами в виде вятского кружева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.
В текущем году темой для оформления города станет «Веселая ярмарка». По традиции город украсят гирляндами, световыми арками и иллюминацией в виде цифр. Так же празднично оформят и сквер у фонтана.
Каток на главной площади города на этот раз «переедет». Его зальют вокруг праздничной ели. Всего к Новому году в Кирове планируют открыть шесть катков: в Вересниках, на Спасской, в районе парка Победы у дворца единоборств, в Коминтерне и в парке ЛПК в Нововятском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU