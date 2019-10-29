2019-10-29T14:52:22+03:00
Звезды

Большую горку на Театральной площади соорудят в форме терема

Концепцию новогоднего оформления в Кирове официально утвердили
Анна КРЮКОВА
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Конструкцию горки распишут в виде вятского кружева. Фото: admkirov.ruКонструкцию горки распишут в виде вятского кружева. Фото: admkirov.ru
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Главную горку на Театральной площади планируют построить в форме терема. Распишут конструкцию узорами в виде вятского кружева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

В текущем году темой для оформления города станет «Веселая ярмарка». По традиции город украсят гирляндами, световыми арками и иллюминацией в виде цифр. Так же празднично оформят и сквер у фонтана.

Каток на главной площади города на этот раз «переедет». Его зальют вокруг праздничной ели. Всего к Новому году в Кирове планируют открыть шесть катков: в Вересниках, на Спасской, в районе парка Победы у дворца единоборств, в Коминтерне и в парке ЛПК в Нововятском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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