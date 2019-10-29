Инспекторы ДПС сняли рабочего с горящей вышки

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-29T12:38:01+03:00

Для спасения мужчины нашли новую автовышку. Фото: скриншот с видео

Мужчина находился на большой высоте в люльке

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В Кирове инспекторы ДПС спасли жизнь мужчине. Сотрудники ГИБДД увидели загоревшийся автомобиль, когда проезжали по улице Индустриальной в Нововятском районе. Огонь вырывался из-под капота автовышки на базе автомобиля «ЗиЛ».

Когда инспекторы подъехали ближе, то увидели, что на большой высоте на автовышке работал мужчина. Тогда сотрудники ГИБДД срочно позвонили в МЧС и разыскали для спасения рабочего новую автовышку. Также мужчины регулировали на улице движение, чтобы автомобилисты объезжали опасный участок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="256" height="144" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/740704" frameborder="0"></iframe> Спасение рабочего с горящей вышки.Видео: УГИБДД по Кировской области! другой источник

В итоге огонь локализовали, а рабочего спасли. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU