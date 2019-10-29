2019-10-29T12:38:01+03:00
Происшествия

Инспекторы ДПС сняли рабочего с горящей вышки

Мужчина находился на большой высоте в люльке
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Для спасения мужчины нашли новую автовышку. Фото: скриншот с видеоДля спасения мужчины нашли новую автовышку. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Кирове инспекторы ДПС спасли жизнь мужчине. Сотрудники ГИБДД увидели загоревшийся автомобиль, когда проезжали по улице Индустриальной в Нововятском районе. Огонь вырывался из-под капота автовышки на базе автомобиля «ЗиЛ».

Когда инспекторы подъехали ближе, то увидели, что на большой высоте на автовышке работал мужчина. Тогда сотрудники ГИБДД срочно позвонили в МЧС и разыскали для спасения рабочего новую автовышку. Также мужчины регулировали на улице движение, чтобы автомобилисты объезжали опасный участок.

Спасение рабочего с горящей вышки.Видео: УГИБДД по Кировской области! другой источник

В итоге огонь локализовали, а рабочего спасли. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области полностью восстановлено электроснабжение после шквалистого ветра
В Омутнинском районе открыли новый ФАП
Большую горку на Театральной площади соорудят в форме терема
День жестянщика: в Кировской области произошло 4 ДТП в первый морозный день
Кировэнерго восстановил электроснабжение населенных пунктов Кировской области
Порывы до 25м/с: справиться с последствиями сильного ветра в Кирове планируют за три дня
Украл гирлянду – не пошел в армию: житель Среднеивкино наказан шестью месяцами исправработ
«Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз — новое комплексное решение «Ростелекома» для бизнеса
Лучшие студенты Вятской государственной сельскохозяйственной академии получат именные стипендии от Россельхозбанка
«Задача - расширить совместную деятельность между регионом и Республикой»: в Кировской области побывал генконсул Узбекистана в Казани
Пять месяцев исправительных работ за 40 пойманных рыб получил житель Верхнекамского района
Водителя микроавтобуса, совершившего смертельное ДТП в Нолинске, задержали
Энергетики Кировэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей
Кировские школьники устроили робобои и изучали инженерные науки