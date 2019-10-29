Инспекторы ДПС сняли рабочего с горящей вышки
В Кирове инспекторы ДПС спасли жизнь мужчине. Сотрудники ГИБДД увидели загоревшийся автомобиль, когда проезжали по улице Индустриальной в Нововятском районе. Огонь вырывался из-под капота автовышки на базе автомобиля «ЗиЛ».
Когда инспекторы подъехали ближе, то увидели, что на большой высоте на автовышке работал мужчина. Тогда сотрудники ГИБДД срочно позвонили в МЧС и разыскали для спасения рабочего новую автовышку. Также мужчины регулировали на улице движение, чтобы автомобилисты объезжали опасный участок.
Спасение рабочего с горящей вышки.Видео: УГИБДД по Кировской области! другой источник
В итоге огонь локализовали, а рабочего спасли. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU