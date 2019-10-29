«Задача - расширить совместную деятельность между регионом и Республикой»: в Кировской области побывал генконсул Узбекистана в Казани

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-29T10:13:27+03:00

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В понедельник, 28 октября, в Кировской области с рабочим визитом побывал генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев. Он встретился с председателем правительства региона Александром Чуриным. Во время беседы стороны обсудили вопросы по расширению рынков сбыта, а также уделили внимание культурному и образовательному обмену.

- У Кировской области с Узбекистаном давние торговые связи и в поставках машиностроительной продукции, и в поставках продукции лесопромышленного комплекса, - отметил Александр Чурин. - Поэтому основная задача - расширить совместную деятельность между регионом и Республикой, в том числе в части культурного и образовательного обмена.

Фото: ВятГУ

В свою очередь Фариддин Насриев отметил, что в Узбекистане для расширения торгово-экономического сотрудничества создаются выгодные условия для ведения бизнеса. Так, инвесторам предоставляют льготы, преференции и преференции, есть хорошая база сырья и рынок сбыта.

Также генеральный консул и председатель правительства обговорили варианты организации совместных культурных мероприятий, студенческий обмен, а также развитие туризма.

Фариддин Насриев также провел встречу со студентами кировских вузов из Узбеистана и бизнесменами. Предприниматели на площадке Вятской торгово-промышленной палаты обговорили с генконсулом вопросы в части взаимодействия с бизнес-сообществом Узбекистана. Студенты во время беседы в ВятГУ поинтересовались вопросами трудоустройства и оформления шенгенской визы.

Фото: ВятГУ

СПРАВКА «КП»

Республика Узбекистан является один из крупнейших торговых партнеров Кировской области. Так, в течение января - августа текущего года товарооборот составил более девяти миллионов долларов. Около 90% экспорта - продукция деревоперерабатывающего комплекса. Кроме того, экспортируются удобрения, пластмассы, продукция химического производства. В Кировскую область из республики импортируют текстиль.

ИСТОЧНИК KP.RU