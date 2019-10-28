В Котельниче 51-летнего мужчину будут судить за украденные 12 тонн зерна

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-28T20:16:29+03:00

Изменить размер текста: A A

«Кража с незаконным проникновением в иное хранилище» - именно по такой статье будут судить 51-летнего жителя Котельнича. Ему грозит крупный штраф (до 200 тысяч рублей). Или, например, еще одно наказание по этой статье – пять лет колонии.

Три года мужчина работал директором АО «Котельничское хлебоприемное предприятие». Уволился в прошлом году. И, зная досконально все уголки, после увольнения он решил его обокрасть.

- В июне, используя два грузовых автомобиля, похитил не менее 12 тонн зерна с территории элеватора, ранее возглавляемого им АО «Котельничское хлебоприемное предприятие», причинив тем самым предприятию материальный ущерб на сумму около 170 тыс. рублей, - сообщают в прокуратуре Кировской области.

Экс-директор пришел ночью к территории, обманул сторожа, сказав, что пшеница, которая хранится на предприятии, принадлежит ему и заехал на территорию элеватора. Загрузил машины зерном и выехал. Только не учел, что из одной машины сыпалось зерно. Оперативники, которые прибыли на место преступления, нашли машины по следам. А потом, соответственно, нашли и самого организатора преступления.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU