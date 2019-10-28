2019-10-28T11:41:07+03:00
Общество

«Работы не согласовывались»: в Афанасьево неизвестные спиливают с могил кресты

Местные жители возмущены и просят полицию разобраться
Анна КРЮКОВА
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Полиция сообщает, что работы на кладбище согласованы, однако администрация говорит о другомПолиция сообщает, что работы на кладбище согласованы, однако администрация говорит о другомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Афанасьево неизвестные спиливают с могил кресты и оградки. Люди возмущены тем, что работы с ними никто не согласовал. Об этом местная жительница Алевтина сообщила изданию «Планета Афанасьево».

- Вчера подъезжаем к Лазаневскому кладбищу, стоит на въезде грузовой «Фольксваген», больше половины нагруженный ... срезанными крестами и оградками с могил, - пояснила женщина. - Зайдя на кладбище, слышим: полным ходом работа идет по срезке крестов с могилок усопших.

В полиции Алевтине сообщили, что на кладбище работает «специализированная бригада Елены Аксенкиной на правомерной основе, в рамках благоустройства кладбища». Однако жителей Афанасьево почему-то о работах предупредить забыли. Подозрительным людям показалось и то, что работники не убирают валежник и поросль, а спиливают кресты.

Администрация Ичетовкинского сельского поселения на жалобы жителей отреагировала. Специалисты пояснили, что они не согласовывали работы на территории этого кладбища.

- По предварительной информации проводились работы по восстановлению мест захоронения в результате падения валежника по просьбам родственников усопших, - уточнили в администрации. - Подтверждение/опровержение нарушения правил благоустройства возможно после проведения проверки.

Кроме того, местных жителей, которые заметили на местах захоронения повреждения попросили обратиться в администрации Ичетовкинского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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