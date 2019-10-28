«Работы не согласовывались»: в Афанасьево неизвестные спиливают с могил кресты
В поселке Афанасьево неизвестные спиливают с могил кресты и оградки. Люди возмущены тем, что работы с ними никто не согласовал. Об этом местная жительница Алевтина сообщила изданию «Планета Афанасьево».
- Вчера подъезжаем к Лазаневскому кладбищу, стоит на въезде грузовой «Фольксваген», больше половины нагруженный ... срезанными крестами и оградками с могил, - пояснила женщина. - Зайдя на кладбище, слышим: полным ходом работа идет по срезке крестов с могилок усопших.
В полиции Алевтине сообщили, что на кладбище работает «специализированная бригада Елены Аксенкиной на правомерной основе, в рамках благоустройства кладбища». Однако жителей Афанасьево почему-то о работах предупредить забыли. Подозрительным людям показалось и то, что работники не убирают валежник и поросль, а спиливают кресты.
Администрация Ичетовкинского сельского поселения на жалобы жителей отреагировала. Специалисты пояснили, что они не согласовывали работы на территории этого кладбища.
- По предварительной информации проводились работы по восстановлению мест захоронения в результате падения валежника по просьбам родственников усопших, - уточнили в администрации. - Подтверждение/опровержение нарушения правил благоустройства возможно после проведения проверки.
Кроме того, местных жителей, которые заметили на местах захоронения повреждения попросили обратиться в администрации Ичетовкинского сельского поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU