2019-10-28T10:48:01+03:00
Происшествия

На неделе в Киров придет зима: похолодает до -13 градусов

Ожидаются заморозки и сильный снег
Анна КРЮКОВА
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На неделе в Кирове выпадет снег. Фото: pixabay.comНа неделе в Кирове выпадет снег. Фото: pixabay.com
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Понедельник, 28 октября, окажется последним теплым осенним днем в Кирове. Затем в наш город придет зима. Погода начнет меняться уже во второй половине дня. Так, к 15.00 температура воздуха опустится до -2 градусов. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. К 21.00 похолодает уже до -4. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов.

Во вторник, 29 октября, с утра в Кирове ожидается малооблачная погода. Столбик термометра окажется на отметке -4 градуса. Днем в городе будет пасмурно. Воздух прогреется до -2 градусов. Вечером ожидается -3, ночью -4 градуса.

Среда, 30 октября, окажется снежной. Осадки ожидаются в течение всего дня. Температура воздуха будет держаться на уровне -3 градусов. Ночью похолодает до -6.

В четверг, 31 октября, в Кирове продолжит идти снег. С утра, по прогнозам сайта rp5.ru, будет -7 градусов. Вечером осадки прекратятся, похолодает до -9 градусов. Ночью столбик термометра окажется на отметке -13.

В пятницу утром ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит -10 градусов. Днем в Кирове станет пасмурно, ожидается -7 градусов. Вечером в городе будет -8. Ночью снова пойдет снег. Температура воздуха составит -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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