Более 40 домов в Кирове остались без отопления

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-24T11:06:10+03:00

Такие меры связаны с устранением дефекта на трубопроводе

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В среду, 23 октября, кировчане сообщили об аварии на теплосетях недалеко от перекрестка улиц Некрасова и Ивана Попова. Фотографии ЧП местные жители опубликовали в паблике «Авто Киров 43 регион».

Дефект планируют устранить в течение суток. Фото: vk.com/auto_kirov_43

На сообщение горожан отреагировали в пресс-службе Кировского филиала Т Плюс. Специалисты отметили, что устранять дефект на магистральном трубопроводе по ул. Некрасова будут с 06.00 24 октября до 06.00 25 октября. Из-за этого без тепла останутся жители домов на улицах:

Чапаева, 38, 40, 59, 59а, 61а, 61,

Некрасова, 19, 17, 23, 27, 25, 29, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 40/1, 40/2, 42, 44, 46, 46а, 51, 51а,

Попова, 33а, 29, 27, 24а, 24б, 28б, 30а, 30б

Щорса, 23/3, 23/2, 25а, 37а

Левитана, 3а, 4/1, 6, 4, 8,

Пугачева, 20, 22, 24, 21а.

На время работ в домах жителей выключат отопление. Фото: vk.com/auto_kirov_43

Кроме того, температура воздуха может понизиться в квартирах кировчан в центральной части города южнее улицы Некрасова и в микрорайонах Дружба и Зональный институт.

ИСТОЧНИК KP.RU