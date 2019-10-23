2019-10-23T17:33:54+03:00
Происшествия

В Кировской области мужчины украли три километра проводов и спрятали их в лесу

Когда злоумышленники увидели полицейских, то притворились, что заблудились
Анна КРЮКОВА
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Мужчины причинили собственнику ущерб в 57 тысяч рублей. Фото: pixabay.comМужчины причинили собственнику ущерб в 57 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
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В Верхошижемском районе представители региональных электрических сетей остались без проводов. Кто-то украл у них сразу три километра изделий. Когда они заметили пропажу, то сразу обратились в полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области, подозреваемых в краже удалось найти. Четверых кировчан задержали, когда они ехали в двух автомобилях. Когда их остановили полицейские, то мужчины сообщили, что они родственники. Вот только со старшим из них - 66-летним жителем Кирова - приключилась беда. Мужчина заблудился в лесу, а остальные приехали на его поиски.

Однако когда полицейские обыскали автомобили, то в одной из машин они обнаружили топор и бензопилу. Позднее нашлись и сами алюминиевые провода.

Как выяснилось, мужчины спилили деревянные опоры высоковольтной линии в лесу у деревни Скородум. Затем похитили провода. Своими действиями они причинили собственнику ущерб в сумме около 57 тысяч рублей. Теперь в отношении кировчан возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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