В аварии в Сунском районе пострадала четырехмесячная девочка

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-23T15:42:41+03:00

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ДТП произошло 22 октября около 18 часов на 103 километре дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны. «Лада Гранта» ехала из Вятских Полян в сторону Кирова. Однако водитель не смог войти в поворот, машина вылетела на обочину, а потом и вовсе опрокинулась в кювет.

За водителем в люльке от коляски был четырехмесячный ребенок. Люлька, к счастью, была закреплена в машине ремнями безопасности, поэтому малышка, если так можно сказать, отделалась ушибами.

- Две женщины-пассажирки – 36 и 37 лет получили травмы различной степени тяжести, - сообщили «Комсомолке» в УГИБДД УМВД по Кировской области.

Мама и дочка были доставлены в больницу для наблюдения врачами. Отец ребенка, водитель, был отпущен домой после уточнения всех обстоятельств ДТП.

По данным на 22 октября, за текущий год в области в ДТП пострадало 52 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU