В аварии в Сунском районе пострадала четырехмесячная девочка
ДТП произошло 22 октября около 18 часов на 103 километре дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны. «Лада Гранта» ехала из Вятских Полян в сторону Кирова. Однако водитель не смог войти в поворот, машина вылетела на обочину, а потом и вовсе опрокинулась в кювет.
За водителем в люльке от коляски был четырехмесячный ребенок. Люлька, к счастью, была закреплена в машине ремнями безопасности, поэтому малышка, если так можно сказать, отделалась ушибами.
- Две женщины-пассажирки – 36 и 37 лет получили травмы различной степени тяжести, - сообщили «Комсомолке» в УГИБДД УМВД по Кировской области.
Мама и дочка были доставлены в больницу для наблюдения врачами. Отец ребенка, водитель, был отпущен домой после уточнения всех обстоятельств ДТП.
По данным на 22 октября, за текущий год в области в ДТП пострадало 52 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU