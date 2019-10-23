Кировчанка зарезала знакомого у него же дома

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-23T13:05:11+03:00

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На данный момент 36-летняя кировчанка задержана. И свой следующий юбилей, вероятнее всего, она встретит за колючей проволокой – за убийство ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как уже удалось выяснить следователям, вечером в понедельник, 21 октября, дама пришла в гости к своему знакомому в один из домов на улице Упита. Приятели выпили, закусили, еще выпили. И в какой-то момент разговор перешел на повышенные тона – собутыльники поссорились. Женщина схватила нож и всадила его несколько раз в горло 41-летнему хозяину квартиры.

- После чего подозреваемая скрылась с места происшествия, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области. - Потерпевший от полученных травм скончался. В данный момент женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU