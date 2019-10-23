2019-10-23T12:46:46+03:00
Общество

Игорь Редькин покидает пост министра энергетики и ЖКХ из-за состояния здоровья

Чиновник продолжит работать в Кировской области
Анна КРЮКОВА
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Игорь Юрьевич принял решение покинуть должность по собственному желанию.Фото: vk.com/minenergozkh43Игорь Юрьевич принял решение покинуть должность по собственному желанию.Фото: vk.com/minenergozkh43
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Министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин принял решение уволиться. Чиновник покидает должность по собственному желанию. Причина - состояние здоровья.

- Игорь Юрьевич вынужден уйти из-за очень большой нагрузки, - пояснили «Комсомолке» в правительстве. - Однако он останется в области и продолжит работу в этой же сфере.

Напомним, что Игорь Редькин проработал в правительстве Кировской области три года. Два из которых - возглавлял министерство энергетики и ЖКХ. На сайте министерства появились итоги работы, которая была проделана под началом чиновника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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