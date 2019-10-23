2019-10-23T11:53:36+03:00
Общество

На поиски ребенка выезжали семь экипажей: семилетнего мальчика нашли живым

Юного кировчанина нашли в районе железнодорожного вокзала
Анна КРЮКОВА
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Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Фото: vk.com/lizaalert_kirovСейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Во вторник, 22 октября, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились ко всем неравнодушным кировчанам с просьбой найти семилетнего Тимура. Мальчик ушел из дома около 13.00 и с тех пор на связь с близкими не выходил.

Уже к 18.30 в Кирове началось формирование экипажей для поиска ребенка. Запись о пропавшем мальчике разместили в 83 городских группах. К счастью, Тимура удалось найти. Информация об этом появилась в 19.30 в официальном сообществе поискового отряда.

- Тимур найден, жив! Спасибо огромное всем неравнодушным, водителям и пешим, таксистам, всем всем всем. Вместе мы сила!

Мальчика нашли у железнодорожного вокзала. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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