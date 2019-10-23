2019-10-23T15:12:09+03:00
Общество

К 75-летию Победы все мемориальные зоны приведут в порядок

Такую задачу поставила глава города Елена Ковалева
Алена ЗАЙЦЕВА
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В Кирове власти начали подготовку к 75-летию ПобедыВ Кирове власти начали подготовку к 75-летию ПобедыФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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В следующем году наша страна отмечает великую дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Подготовку к этому событию власти начали уже давно. И она ведется системно. Вопрос о приведении в порядок кладбищ и мемориалов подняли депутаты на заседании комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры.

Нынешней осенью народные избранники съездили в рейд и лично осмотрели состояние городских кладбищ. Замечаний оказалось немало - в некоторых местах есть стихийные свалки мусора, где-то нет возможности подойти к захоронениям, есть вопросы к благоустройству. Напомним, что за содержание кладбищ отвечают теруправления.

- Несмотря на то, что подрядчики занимаются их содержанием, объема проводимых работ недостаточно, - отметила глава города Елена Ковалева. - Перед ними поставлена задача – привести в порядок места захоронений и мемориальные зоны, что особенно важно в преддверии 75-летия Великой Победы. В городе планируется создать специализированную похоронную службу, которая должна помочь в решении многих вопросов. Кроме того, необходимо организовать транспортное сообщение до Федяковского кладбища, чтобы гражданам было удобно до него добираться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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