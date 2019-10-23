Для Кирова закупили 6,5 тонн противогололедных материалов

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-23T14:24:16+03:00

В нынешнем году от снега обещают избавиться оперативно - все ресурсы для этого в городе имеются Фото: Елизавета Захарова

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На заседании постоянной комиссии Думы по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры депутаты заслушали доклад о готовности города к зиме. В прошлом зимнем сезоне возникали определенные трудности: снега было много, и техника и люди, порой, не справлялись. Выводы были сделаны, и на этот раз чиновники уверяют, что Киров не должен утонуть в сугробах.

ЧТО СДЕЛАНО

1. Закуплено около 6,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

2. Обновляется автопарк специализированной техники.

3. Набран штат дорожных рабочих для ручной уборки.

4. Утвержден перечень мест складирования снега.

5. Внедрен программный комплекс «Умная уборка», который будет отслеживать выход техники подрядчика, объемы вывоза снега и использование противогололедных материалов.

6. Всего на улицы города в зимний период планируется вывести 180 единиц спецтехники и 130 работников.

- Считаю крайне важным провести работу с управляющими компаниями, ответственными за уборку придомовых территорий, чтобы не допустить скопления снега во дворах, что доставляет горожанам массу неудобств, - отметила глава города Кирова Елена Ковалева.

Напомним, что год назад работа с управляющими компаниями велась в еженедельном формате – руководители УК отчитывались, сколько людей было выведено на время снегопадов, и сколько техники работало во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU