2019-10-23T12:59:32+03:00
Общество

Зима после аномально теплой недели: морозы продержатся до 5 ноября

Метеорологи-любители рассказали о погоде на ближайшую пару недель
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Фото: Алексей КОКОРИНФото: Алексей КОКОРИН
Изменить размер текста:

До конца октября синоптики прогнозируют теплую и влажную погоду. Кстати, эта неделя ожидается аномально теплой: выше климатической нормы на 2-5°С. Например, в воскресенье температура может подняться до +12 °С. На севере и востоке региона в последние дни октября может выпасть половина месячной нормы осадков.

А вот после 30-31 октября резко похолодает.

- По предварительным прогнозам, 30-31 октября в Кировской области установится «минусовая» температура воздуха и выпадет снег, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Причем морозы продлятся довольно долго, как минимум до 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При подключении Wink — интернет в подарок
В аварии в Сунском районе пострадала четырехмесячная девочка
«Стандартная процедура»: суд продлил арест кировчанке, убившей своего сына
Трудоустройство выпускников с особенностями здоровья
Кировчанка зарезала знакомого у него же дома
Игорь Редькин покидает пост министра энергетики и ЖКХ из-за состояния здоровья
На поиски ребенка выезжали семь экипажей: семилетнего мальчика нашли живым
К 75-летию Победы все мемориальные зоны приведут в порядок
«Ростелеком» повысил компетенции бизнес-сообщества Кирова в вопросах кибербезопасности
Для Кирова закупили 6,5 тонн противогололедных материалов
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил техприсоединение новых предприятий по переработке древесины
Каток вокруг ели: как оформят Театральную площадь к Новому году
Кировчанам насчитали 1,7 млрд налогов
Борис Гребенщиков привезет в Киров новый альбом
Глава департамента муниципальной собственности уволилась по собственному желанию
Кировские волонтеры собрали тонну макулатуры
Зимой убирать снег в Кирове будут 180 машин и 130 работников
14 региональных телеканалов ПФО покажут спектакль театральной студии «Стрекоза»
В Кирове арендатор земли собирался поставить снегоплавильный пункт рядом с рекой
Яйца древних животных или мини-жуковлянские валуны: в Слободском нашли овальные окаменелости
На дорогах Кировской области с начала года погиб 41 человек
На Советском тракте до основания сгорела ГАЗель
На 237 событий ярче в регионах «Россети Центр и Приволжье»
В Кирове могут продлить дороги на пяти улицах