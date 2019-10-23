Зима после аномально теплой недели: морозы продержатся до 5 ноября

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-23T12:59:32+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца октября синоптики прогнозируют теплую и влажную погоду. Кстати, эта неделя ожидается аномально теплой: выше климатической нормы на 2-5°С. Например, в воскресенье температура может подняться до +12 °С. На севере и востоке региона в последние дни октября может выпасть половина месячной нормы осадков.

А вот после 30-31 октября резко похолодает.

- По предварительным прогнозам, 30-31 октября в Кировской области установится «минусовая» температура воздуха и выпадет снег, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Причем морозы продлятся довольно долго, как минимум до 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU