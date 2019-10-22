Каток вокруг ели: как оформят Театральную площадь к Новому году

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-22T17:52:04+03:00

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Каток на центральной площади города в декабре 2019 года зальют вокруг праздничной ели. Идею презентовали на заседании постоянной комиссии по строительству и благоустройству Гордумы. Как сообщает портал «Свойкировский.рф», на этот раз темой новогоднего оформления станет «Веселая ярмарка».

По традиции, Театральную площадь украсят гирляндами, световыми арками и иллюминацией в виде цифр. Там же установят горки и праздничную ель. Сквер у фонтана также планируют украсить.

К Новому году в Кирове может появиться шесть городских катков. Помимо центральной площади, их разместят у манежа в Вересниках, на пешеходной части улицы Спасской, в районе парка Победы у дворца единоборств, на территории бывшего стадиона в Коминтерне и в парке ЛПК в Нововятском районе.

Концепцию праздничного оформления города окончательно утвердят до конца октября. Особое внимание планируют уделить украшению улиц. Многие растяжки на которых уже пришли в негодность.

ИСТОЧНИК KP.RU