Кировчанам насчитали 1,7 млрд налогов

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-22T16:59:53+03:00

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Оплатить налоги за 2018 год нужно до 2 декабря 2019 года. Дату перенесли на один день, так как 1 декабря приходится на выходной. Налоговые уведомления уже начали приходить кировчанам. В целом жителям нашей области насчитали 1,7 миллиардов рублей. На 18 октября поступило уже 544 миллиона, что составляет 31,6%.

- Уплата налогов - залог качественной реализации социальных программ, - отметил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - Деньги направляются на благоустройство школ, больниц, детских садов, а средства транспортного налога - на ремонт и строительство дорог региона. Наша область входит в десятку лучших по собираемости налогов.

В этом году проходит акция «Начни с себя». Ее суть заключается в том, что государственные и муниципальные служащие в первую очередь уплачивают налоги, не дожидаясь последнего дня. К акции присоединилось правительство области, крупные организации и объединения региона.

- Любой налогоплательщик может получить информацию о налогах на свое имущество в любом налоговом органе. Кировчане могут воспользоваться этой услугой в МФЦ, - обратил внимание руководитель УФНС России по Кировской области Денис Смехов. – С 2019 года появилось несколько нововведений. Налоговое уведомление стало единым документом, ранее их было три. На уведомлении есть штрих-код и QR-код для удобства оплаты через мобильный банк. Как и раньше граждане могут совершить процедуру уплаты налогов через личный кабинет на сайте nalog.ru. ФНС постоянно развивает сервис - с недавних пор появилась вкладка «Жизненные ситуации». Там можно увидеть ответы на многие актуальные вопросы, которые поступают от налогоплательщиков.

Смехов добавил, что 25 октября во всех инспекциях области пройдет день открытых дверей. В рамках этого мероприятия физические лица (в том числе и индивидуальные предприниматели) смогут получить налоговые уведомления, а также ответы на все вопросы, связанные с налогообложением.

ИСТОЧНИК KP.RU