Борис Гребенщиков привезет в Киров новый альбом

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-22T16:31:35+03:00

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Лидер группы «Аквариум» практически каждый год приезжает в Киров с концертом. В этом году он привезет 15 новых песен и новый альбом

- БГ снова едет в Вятку большим составом, - рассказал «Комсомолке» имперссарио Сергей Орлов. - На сцене мы увидим восемь музыкантов. В настоящее время заканчивается работа над новым альбомом «Аквариума», куда могут войти более 15 новых песен. И есть шанс что Вятка услышит их первыми.

Кстати, во время прошлого своего визита на Вятку, БГ записал новую песню на студии в Порошино и поучаствовал в разработке логотипа известного кировского мотоклуба «Орден Севера»

- Избы под снегом навевают на БГ лирическое настроение, и в наших краях он проведет несколько дней, - рассказывает Орлов. - Ждем новых сюрпризов!

КСТАТИ

Запись новой песни Бориса Гребенщикова была опубликована на Youtube.

Ролик, озаглавленный как «Вечерний М.», появился в сети в сентябре и, собрал около трех миллионов просмотров. Ролик, где БГ с гитарой в руках поет новую песню, снял драматург и режиссер Иван Вырыпаев. Концерт БГ состоится 14 декабря в Филармонии. Билеты уже есть в продаже. Справки по телефону: (8332) 422-555.

ИСТОЧНИК KP.RU