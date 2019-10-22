Кировские волонтеры собрали тонну макулатуры

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-22T16:20:31+03:00

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Деньги из мусора не в первый раз получают волонтеры организации «Дари Добро». На этот раз сдали 1116 килограммов бумаги. Вырученная сумма – 5300 рублей – пойдет на содержание бездомных кошек.

- Итоги совместных усилий многих человек - 1161 кг макулатуры собрали меньше чем за полгода, - рассказала волонтер Екатерина Глубоковских. - И сдали на лечение бездомных животных! Спасибо ветцентру «Вместе с верным другом» за предоставленную возможность и активный сбор! Вот так из мусора и старания получилась неплохая сумма.

Схема сбора макулатуры простая – многие не выкидывают бумагу, а складывают ее где-то дома. И потом централизованно сдают в пункт приема. Вырученные деньги отдают кураторам группы «Дари Добро» - тем, кто содержит, лечит и помогает десяткам бездомных животных.

Кстати, волонтеры устраивают благотворительные распродажи, чтобы собрать средства на кошек и собак.

ИСТОЧНИК KP.RU