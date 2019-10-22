Зимой убирать снег в Кирове будут 180 машин и 130 работников

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-22T17:10:27+03:00

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В начале ноября подрядчики в Кирове перейдут на зимнее содержание улично-дорожной сети. Предстоящей зимой снег в городе будут убирать 180 машин и 130 работников. В середине ноября закупят еще восемь машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

Генеральным подрядчиком, как и в прошлом году, будет АО «Гордормостстрой». Также компании станут помогать несколько субподрядных организаций. Запасы противогололедных материалов составляют 6 412 тонн. Планируется, что центр города и магистральные улицы городских окраин будут обрабатывать только современными реагентами. Вывозить снег станут на площадки в районе улиц Прудной, Сосновой, Луганской и Щорса.

Напомним, что в 2018 году снег с тротуаров и дорог убирали 169 единиц техники. Центр города посыпали «Бинордом» - специальными противогололедными гранулами, окраины - песко-соляной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU