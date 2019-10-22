14 региональных телеканалов ПФО покажут спектакль театральной студии «Стрекоза»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-22T15:18:25+03:00

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Первыми спектакль «Как Настя чуть Кикиморой не стала» увидят зрители телеканала «21 кнопки» Самарской и Саратовской областей, трансляция начнется в 9.05 и 11.00 часов, 22 октября.

Напомним, юные актеры из поселка Красная Поляна Вятскополянского района стали победителями регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье».

— Фестиваль стал стартовой площадкой для многих талантливых ребят, которые еще вчера не предполагали, что их творчество в ближайшей перспективе увидят миллионы зрителей. Мы желаем нашим ребятам победы, уверенного и успешного продолжения их творческого пути, — подчеркнул вице-губернатор, сопредседатель оргкомитета по проведению Года театра в Кировской области Андрей Плитко.

Спектакль покажут также 22 октября в Кировской области - 15.00, Республике Татарстан - 16.05, Удмуртии и Башкирии - 16.30, Пензенской области и Пермском крае - 17.00, Ульяновской области и Республике Марий Эл - 20.30, Республике Мордовия - 20.40, Чувашии и Нижегородской области - 21.00, Оренбургской области - 21.05 (время указано местное).

ВАЖНО

В социальных сетях кировчане запустили флешмоб в поддержку наших конкурсантов #ТеатральноеПриволжье43, к которому присоединился губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Победители будут определены в ноябре 2019 года по итогам зрительского голосования. Согласно правилам конкурса голосовать за свой регион нельзя.

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

1. За кировских конкурсантов свой голос смогут отдать только жители других регионов, позвонив по номеру 8(800)350-35-43 (звонок бесплатный).

2. Во время звонка будет предложено на клавиатуре телефона набрать порядковый номер театрального коллектива, который вы хотите поддержать, 8 – номер для голосования за народный учебный театр «Вятского колледжа культуры» (спектакль «Красная шапочка»), 22 – номер для голосования за театральную студию «Стрекоза» (спектакль «Как Настя чуть Кикиморой не стала»).

КСТАТИ

Проект «Театральное Приволжье» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях вовлечения молодежи в театральную среду.

ИСТОЧНИК KP.RU