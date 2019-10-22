На дорогах Кировской области с начала года погиб 41 человек

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-22T12:37:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году (данные на 21 октября 2019 года) в регионе произошло 412 дорожно-транспортных происшествия. В них погиб 41 человек. Из них шестеро – дети. Причем, в прошлом году погибло трое детей на дорогах региона.

491 человек пострадал в ДТП. Из них дети – 50 человек.

- Пешеходы по-прежнему остаются одной из наименее защищенных участников дорожного движения, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Аварии с их участием связаны с нарушениями как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей. Результатом взаимного неуважения между участниками дорожного движения за 9 месяцев стали 115 аварий, произошедших на пешеходных переходах в Кировской области, в которых два человека погибли и 116 получили травмы. Порядка 70% ДТП с участием пешеходов зарегистрированы по вине водителей и 30% - по собственной неосторожности пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU