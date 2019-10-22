На Советском тракте до основания сгорела ГАЗель

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-22T12:20:13+03:00

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К моменту прибытия пожарного расчета на место, где произошло ЧП, автомобиль уже полностью был охвачен пламенем. Как рассказали в ОНДПР по городу Кирову, сигнал на пульт управления поступил в 17.55 часов 21 октября. Водитель до приезда спасателей пытался сбить огонь с ГАЗели самостоятельно. Но получалось это плохо – подойти к горящему авто близко было невозможно.

- В результате пожара обгорел моторный отсек автомобиля, полностью выгорел салон, обгорело лакокрасочное покрытие кузова, - рассказали в ведомстве. - Причиной пожара послужил аварийный режима работы электрооборудования в моторном отсеке автомобиля. В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU