СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-22T11:52:33+03:00

Постановление администрации по развитию транспортной инфраструктуры вступит в силу с 1 января 2020-го Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В ближайшие годы в Кирове могут продлить дороги на пяти улицах. Постановление о строительстве участков появилось на сайте администрации города. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» на 2020 - 2024 годы».

Проектно-сметную документацию планируют разработать по строительству участков на улицах:

Солнечная (от Воровского до Производственной);

Милицейская (до манежа в Вересниках);

Ульяновская (от Щорса до Юровской);

Воровского (от Ульяновской до Садаковского);

Сурикова (от Некрасова до Красина и от Красина до Комсомольской).

Также в документе сообщается, что сейчас в Кирове не соответствуют требованиям 57,5 % дорог местного значения. Кроме того, есть проблемы и с низкой пропускной способностью улиц и перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU