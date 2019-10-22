В Кирове могут продлить дороги на пяти улицах
В ближайшие годы в Кирове могут продлить дороги на пяти улицах. Постановление о строительстве участков появилось на сайте администрации города. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» на 2020 - 2024 годы».
Проектно-сметную документацию планируют разработать по строительству участков на улицах:
Солнечная (от Воровского до Производственной);
Милицейская (до манежа в Вересниках);
Ульяновская (от Щорса до Юровской);
Воровского (от Ульяновской до Садаковского);
Сурикова (от Некрасова до Красина и от Красина до Комсомольской).
Также в документе сообщается, что сейчас в Кирове не соответствуют требованиям 57,5 % дорог местного значения. Кроме того, есть проблемы и с низкой пропускной способностью улиц и перекрестков.
ИСТОЧНИК KP.RU