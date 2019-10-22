2019-10-22T11:52:33+03:00
Общество

В Кирове могут продлить дороги на пяти улицах

Средства на строительство участков планирует выделить городской бюджет
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Постановление администрации по развитию транспортной инфраструктуры вступит в силу с 1 января 2020-гоПостановление администрации по развитию транспортной инфраструктуры вступит в силу с 1 января 2020-гоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшие годы в Кирове могут продлить дороги на пяти улицах. Постановление о строительстве участков появилось на сайте администрации города. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» на 2020 - 2024 годы».

Проектно-сметную документацию планируют разработать по строительству участков на улицах:

Солнечная (от Воровского до Производственной);

Милицейская (до манежа в Вересниках);

Ульяновская (от Щорса до Юровской);

Воровского (от Ульяновской до Садаковского);

Сурикова (от Некрасова до Красина и от Красина до Комсомольской).

Также в документе сообщается, что сейчас в Кирове не соответствуют требованиям 57,5 % дорог местного значения. Кроме того, есть проблемы и с низкой пропускной способностью улиц и перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Яйца древних животных или мини-жуковлянские валуны: в Слободском дорожники нашли овальные образования
На дорогах Кировской области с начала года погиб 41 человек
На Советском тракте до основания сгорела ГАЗель
На 237 событий ярче в регионах «Россети Центр и Приволжье»
Бухгалтер уржумского детского дома получила 110 тысяч рублей штрафа
КСП: в Кирове не учтены 789 земельных участков
Воспитатель оскорбляла детей и хватала за волосы: следователи проверят работу детского сада № 67
В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения
«УРАЛХИМ» удерживает лидирующие позиции в рейтинге налогоплательщиков
«Театр на Спасской» получил премию три миллиона рублей
Туман сменится дождями: какая погода ждет кировчан на неделе
Кировчанин пытался зарезать подругу и избил полицейского
Кировчан приглашают принять участие в ночной велогонке
Кировская область оказалась на 70 месте по доступности газа
Год условно: жительница поселка Нема наказана за избиение своей дочери
В Котельниче почтальон украла пенсию у ребенка-инвалида
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще
В кировском супермаркете задержали вора с подозрительным порошком
В Фаленском районе 90 работников колхоза получили зарплату за июнь только через суд
В районе Субботихи несколько месяцев пес, привязанный к дереву, ждет хозяев
20 видов и 300 наименований: булочно-кондитерский комбинат отмечает 20-летие
«Точка кипения»: в Кирове создали центр притяжения инноваций
«Театр на Спасской» едет на «Большие гастроли»
В Туже пропала 41-летняя женщина