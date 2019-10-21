2019-10-21T17:50:16+03:00
Общество

В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения

Итоги мероприятия обсудили на пленарном заседании в библиотеке имени Герцена
Мария ПЕТРОВА
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В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтенияВ Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтенияФото: Анна КРЮКОВА
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В понедельник, 21 октября, в Кирове завершились Свято-Триновские образовательные чтения. Итоги прошедшего мероприятия обсудили на заседании в библиотеке имени Герцена Митрополит Вятский и Слободской Марк, глава региона Игорь Васильев, мэр города Елена Ковалева, зампред Заксобрания Кировской области Роман Титов и Епископ Яранский и Лузский Паисий.

В текущем году Свято-Трифоновские чтения были посвящены теме «Великая Победа: наследие и наследники». Во время вступительного слова Игорь Васильев отметил, что особое значение данное мероприятие имеет для молодежи и выразил надежду, что итогом чтений станут новые идеи для работы с подростками и их культурно-патриотического воспитания.

В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения Фото: Анна КРЮКОВА

В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтенияФото: Анна КРЮКОВА

В следующем году наша страна будет отмечать важное событие - это 75-летие Великой победы, - сообщил глава региона. - Война коснулась каждую семью, каждого человека. Но к сожалению, сейчас находятся желающие переписать историю, найти новых героев и вообще внести новую «лепту» в историческое событие. И делается это с одной целью - разрушить нашу с вами историческую память, а следом за ней нравственно-духовный стержень всего общества. И в первую очередь мишенью становятся молодежь, подростки с их светлыми взглядами и помыслами. Поэтому особую значимость в формировании исторически верного, объективного подхода к осмыслению тех страшных событий, играет не только внеурочная деятельность, но и объединение всех причастных к развитию и духовному просвещению нашей молодежи. Свято-Трифоновские чтения являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений и играют ту самую объединительную роль.

Призвал молодежь быть достойными памяти своих отцов и дедов, учиться у них преданности и мужеству и Митрополит Вятский и Слободской Марк.

Сколько бы лет не прошло с той далекой поры, новые поколения присланы с честью хранить наследие победы, чтобы дальше созидать преемство нашей истории, нашей культуры, нашего нравственного самосознания.

Глава города так же отметила, что тема Свято-Трифоновских чтений крайне важна и актуальна, особенно для воспитания молодежи. По словам Елены Ковалевой, чем глубже значения подростков в истории России, нравственном, духовном наследии предков, тем больше уверенности в том, что юные кировчане выберут верный путь.

От этого без преувеличения зависит будущее государства, потому что молодежь - это наше будущее, - добавила мэр Кирова.

В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения Фото: Анна КРЮКОВА

В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтенияФото: Анна КРЮКОВА

После приветственных слов участники мероприятия заслушали доклад на тему «Духовные истоки Великой Победы» преподавателя Вятского Духовного училища иерея Василия Писцова.

Напомним, что в рамках образовательных чтений было организовано около 36 мероприятий, которые прошли на площадках учебных заведений региона и Института развития образования Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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