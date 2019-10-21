2019-10-21T14:44:31+03:00
Звезды

«Театр на Спасской» получил премию три миллиона рублей

Спектакль по произведению Чехова «Дуэль» стал одной из трех лучших постановок
Алена ЗАЙЦЕВА
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Спектакль по произведению русского классика признан одним из лучших в России. Фото: ekvus-kirov.ruСпектакль по произведению русского классика признан одним из лучших в России. Фото: ekvus-kirov.ru
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На сайте кабинета министров появилось распоряжение за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о премировании трех российских театров, «имеющим в текущем репертуаре спектакли для детей и подростков, за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, вышедшую в год присуждения премии либо в предыдущем году в рамках проекта «Театр – детям».

Согласно документу, премию три миллиона рублей получат:

1. Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский театр кукол» за постановку «Сказка о Крошечке-Хаврошечке» (по мотивам русской народной сказки).

2. Государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной театр кукол «Аист нок» за постановку «Утиная охота. Сны Зилова» (по пьесе A.B.Вампилова «Утиная охота»).

3. Кировское областное государственное автономное учреждение культуры «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» за постановку «Дуэль» (по повести А.П.Чехова «Дуэль»).

ВАЖНО

«Комсомольская правда» в Кирове» от всей души поздравляет руководство и весь коллектив «Театра на Спасской» и желает дальнейших успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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