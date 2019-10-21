Туман сменится дождями: какая погода ждет кировчан на неделе

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-21T16:36:06+03:00

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По прогнозу сайта rp5.ru, сегодняшний туман сменится проливным дождем. Однако температура воздуха не опустится ниже +10 градусов. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

Во вторник днем похолодает до +2 градусов, а ветер поменяет направление на северо-западное, с порывами 10-11 метров в секунду.

Среда станет относительно теплым днем на неделе – воздух прогреется до +4…+8 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. Днем и вечером может пойти небольшой дождь.

В четверг синоптики обещают +4…+6 градусов днем. Весь день и ночью будет дуть легкий западный ветер, с порывами 6-8 метров в секунду. В ночь с четверга на пятницу снова может пойти небольшой дождь.

Пятница сильных изменений не принесет – небо останется затянуто облаками, температура днем - +4…+5 градусов, ветер северо-западный, юго-западный, с порывами 6-7 метров в секунду. К вечеру снова может пройти небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU