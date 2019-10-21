Кировчанин пытался зарезать подругу и избил полицейского

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-21T15:43:26+03:00

Как минимум, шесть лет получит по суду несостоявшийся убийца Фото: Олег ЗОЛОТО

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Уголовное дело в отношении одного человека Следственный комитет возбудил сразу по двум статьям - ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как уже установлено, 31-летний молодой человек пришел в гости к своей сожительнице на улицу Левитана. Там они поссорились. Мужчина схватил нож и несколько раз всадил его в свою подругу, а затем скрылся с места преступления, оставив женщину истекать кровью. Первую помощь 31-летней кировчанке успели оказать – она не умерла от полученных ранений и кровопотери. Мужчину задержали и доставили на допрос.

- 17 октября обвиняемый, находясь в отделе полиции в помещении служебного кабинета, умышленно нанес удар кулаком в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области. - В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство.

Только по статье «Покушение на убийство» мужчине светит от 6 до 15 лет колонии (без отягчающих и смягчающих обстоятельств). По отягощающему материалу уголовного дела дают до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU