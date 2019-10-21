2019-10-21T11:31:10+03:00
Спорт

Кировчан приглашают принять участие в ночной велогонке

Мероприятие пройдет в дендропарке
Анна КРЮКОВА
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Кировчане смогут выбрать для себя одну из трех дистанций. Фото: pixabay.comКировчане смогут выбрать для себя одну из трех дистанций. Фото: pixabay.com
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Жители города смогут поучаствовать в ночной велогонке в дендропарке. Мероприятие запланировано на субботу, 26 октября. Об этом сообщается в официальной группе события.

Кировчанам предлагают выбрать одну из трех дистанций: детская (555 м, 1,65 км, 6,5 км), для любителей (17 км) или для профессионалов (25 км). Для участия в гонке участникам понадобится велосипедный шлем, исправный фонарь, горящий задний маячок и исправные тормоза на велосипеде. Проедут жители по трассе, размеченной светоотражающими элементами.

Регистрация участников и выдача стартовых пакетов пройдет 25 октября с 10.00 до 20.00. Само мероприятие начнется 26 октября в 16.00 и завершится в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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