Год условно: жительница поселка Нема наказана за избиение своей дочери

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-21T10:52:40+03:00

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Год лишения свободы условно с испытательным сроком год получила 41-летняя жительница поселка Нема за то, что систематически избивала своего ребенка. Дочь так устала терпеть систематические тычки и подзатыльники, что написала заявление в полицию.

Было проведено тщательное расследование – опрашивали соседей, знакомых, родных. На суде мать признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении несовершеннолетнего»: побои, по данным следователей, наносились с февраля по май.

- С целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, и недопущения подобных фактов впредь, в адрес руководства ПП «Немский», директора школы, где училась девочка, органов социальной защиты населения района были внесены соответствующие представления, по результатам рассмотрения которых, ответственные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU