В Котельниче почтальон украла пенсию у ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-21T10:52:33+03:00

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Жительницу Котельнича «поймали» на краже. По версии следствия, женщина совершила преступление в августе 2019 года. В это время 42-летняя дама работала на почте.

По информации областной прокуратуры, она должна была вручить пенсию на ребенка-инвалида. Однако получателей социальной выплаты дома не оказалось. Тогда женщина решила забрать пенсию себе. Для этого, котельничанка подделала подпись в документах. Деньги, а именно 24 тысячи рублей, она потратила.

Теперь в отношение женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU