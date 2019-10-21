2019-10-21T10:52:33+03:00
Происшествия

В Котельниче почтальон украла пенсию у ребенка-инвалида

Женщина подделала подпись в отчете
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Женщина присвоила себе 24 тысячи рублейЖенщина присвоила себе 24 тысячи рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Жительницу Котельнича «поймали» на краже. По версии следствия, женщина совершила преступление в августе 2019 года. В это время 42-летняя дама работала на почте.

По информации областной прокуратуры, она должна была вручить пенсию на ребенка-инвалида. Однако получателей социальной выплаты дома не оказалось. Тогда женщина решила забрать пенсию себе. Для этого, котельничанка подделала подпись в документах. Деньги, а именно 24 тысячи рублей, она потратила.

Теперь в отношение женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24