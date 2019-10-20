В кировском супермаркете задержали вора с подозрительным порошком

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-20T14:30:31+03:00

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ЧП произошло в одном из супермаркетов на улице Московской. 35-летний молодой человек пытался пронести мимо кассы украденную с полки шоколадку. Это заметил охранник, наблюдавший за действиями покупателя по видео с камер. Он вызвал росгвардейцев. Когда наряд приехал на задержание, мужчина пытался выбросить пудреницу. Предмет открыли. Внутри оказался порошок белого цвета, внешне напоминающий наркотическое вещество.

- Для дальнейшего разбирательства кировчанина 1984 года рождения доставили в УМВД по городу Кирову, - сообщают в Росгвардии по Кировской области. - Содержимое пакетика направлено на экспертизу

ИСТОЧНИК KP.RU