2019-10-20T14:20:00+03:00
Происшествия

В Фаленском районе 90 работников колхоза получили зарплату за июнь только через суд

В дело о нарушениях трудового законодательства пришлось вмешаться прокуратуре
Алена ЗАЙЦЕВА
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1,2 миллиона рублей получили колхозники за июль только через суд1,2 миллиона рублей получили колхозники за июль только через судФото: Валерий РОМАНОВ
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Ни много ни мало, а 1,2 миллиона рублей выплатило руководство СПК «Колхоз имени Свердлова» Фаленского района за июль месяц нынешнего года. Работники пожаловались не только на невыплату зарплаты, но и на странным образом начисленные отпускные.

- Установлены также факты несвоевременного проведения расчета по заработной плате и выплаты гражданам денежных средств при ежегодном уходе в отпуск (срок задержки средств составлял до 3 недель), - сообщают в прокуратуре Кировской области.

От прокурора Фаленского района председатель колхоза получил представление. Зарплату после того, как суд вынес решение погасить задолженность в полном объеме, выплатили. Всего деньги получили 90 сотрудников сельхозпредприятия.

Также наказан председатель – он выплатит штраф в 13 тысяч рублей А юридическое лицо, то есть колхоз, оштрафовали на 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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