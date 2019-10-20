В Фаленском районе 90 работников колхоза получили зарплату за июнь только через суд
Ни много ни мало, а 1,2 миллиона рублей выплатило руководство СПК «Колхоз имени Свердлова» Фаленского района за июль месяц нынешнего года. Работники пожаловались не только на невыплату зарплаты, но и на странным образом начисленные отпускные.
- Установлены также факты несвоевременного проведения расчета по заработной плате и выплаты гражданам денежных средств при ежегодном уходе в отпуск (срок задержки средств составлял до 3 недель), - сообщают в прокуратуре Кировской области.
От прокурора Фаленского района председатель колхоза получил представление. Зарплату после того, как суд вынес решение погасить задолженность в полном объеме, выплатили. Всего деньги получили 90 сотрудников сельхозпредприятия.
Также наказан председатель – он выплатит штраф в 13 тысяч рублей А юридическое лицо, то есть колхоз, оштрафовали на 35 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU